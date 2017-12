La Diputación invierte 427.000 euros en obras y equipamientos sociales

La Diputación de A Coruña acaba de aprobar un total de 37 obras de equipamientos de carácter social en 32 concellos de la provincia. Estas obras, que algún caso están ya en proceso de licitación, supondrán una inversión total de 2,6 millones de euros de los que 2,4 serán aportados por la institución provincial con cargo a los remanentes generados por la anulación de proyectos y las bajas durante los procesos de licitación del Plan de Acción Social.

Así de los 2,4 millones de euros que aportará la Diputación, 427.494,07 euros irán a nueve obras en municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Así en Ares se reparará y renovará el parque Rosalía de Castro –30.699,90 euros–, en A Capela se procederá a la mejora de la accesibilidad y pavimentación de aceras en la travesía de As Neves –30.000 euros–; en Cedeira se realizarán tareas de conservación de la carpintería exterior de los escolares de Piñeiro y Esteiro –59.475,76 euros de los que la Diputación aportará 52.853,91– y en Monfero se mejorará la pavimentación de los caminos de Lamelas, carretera de Queixeiro y Gotes, en la parroquia de San Fiz –30.246,77 euros–.

También están incluidas las obras de pavimentación de las calles Peteiro y Beiramar, en Mugardos –32.737,31 euros–; los pasos de peatones en las avenidas A Solaina, Souto Vizoso y A Gándara, en Narón –43.799,10–, y la instalación de once nuevas marquesinas en paradas de autobús de Neda –35.173,16 euros–.

Por su parte, Pontedeume procederá a instalar un nuevo parque infantil en los jardines de Lombardero –33.446,82– y As Pontes renovará el pavimento de la avenida de Lugo y mejorará la accesibilidad –138.537,10 euros–.

Con esta inversión, los concellos podrán aprovechar la totalidad de los fondos que les corresponden en el PAS destinándolos a proyectos financieramente sostenibles, con una vida útil superior a los cinco años y con un carácter social relevante.