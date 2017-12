La Diputación invertirá más de un millón de euros en Ares

El presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso, recordó ayer, en el marco de una visita institucional al municipio de Ares, que el ente supramunicipal ha invertido más de un millón de euros en los dos últimos años. Una cantidad que en 2018 se verá incrementada en poco más de 440.000 euros a través del Plan Único, destinado a obras y servicios, preferentemente. Dichas actuaciones han corrido con cargo a planes provinciales como el PAS, el PAI, el PMA o el PEL

Un apuesta, recordó el presidente provincial, que ha permitido “reducir a débeda municipal, realizar proxectos moi demandados polo Concello, coma a rede de abastecemento a Cervás, e investimentos en servizos básicos” como los acometidos en Maiobre, Lubre o Porta do Río, junto a obras de accesibilidad en la plaza Ramón García o el acondicionamiento de una superficie de aparcamiento en la playa de Chanteiro.

Precisamente, en relación a esta última parroquia, González Formoso, que visitó las obras de la primera fase de la carretera que une Ares con Chanteiro, comprometió además una inversión de 663.000 con respecto a la segunda fase, que se suma a los 1,2 millones ya destinados para la actuación inicial.

De este modo, la inversión inicial prevista por la Diputación para el término municipal superará el millón de euros en 2018.

Acompañado por el alcalde de la localidad, el también socialista Julio Iglesias, el titular de la Diputación Provincial recordó que la obra de esta última actuación es “especialmente complexa pola retirada dos postes de Fenosa e Telefónica, que requeriron un proceso longo para obter todas as autorizacións necesarias”.

Por su parte, Julio Iglesias destacó “o compromiso da Deputación coa mellora desta estrada, que levábamos moitos anos demandando”. En este sentido elogió la “implicación personal” de González Formozo. “Practicamente dende o inicio do seu mandato retomou a tramitación deste proxecto, que estaba totalmente paralizado”, incidió el primer edil de la localidad.

La primera fase de la actuación supone la ampliación de dos carriles de la calzadas hasta los 3,5 metros de ancho, así como la construcción de una senda peatonal de dos metros en la margen derecha de la vía. Se construirán también dos glorietas en la parroquia de Cervás y una tercera en Chanteiro con el objetivo de reordenar y mejorar las condiciones de circulación en los cruces.

Con el fin de agilizar los trabajos, González Formoso pidió especialmente la colaboración vecinal para facilitar el proceso de expropiaciones que lleva aparejado el proyecto.

Este incluirá tambíén la construcción de varios aparcamientos en diferentes áreas de la zona urbana de Chanteiro, así como de aceras. Las tareas llevan aparejada la canalización e iluminación de todo el tramo, además de la red de pluviales en el área urbana.



Senda peatonal

Por otro lado, González Formoso comprometió el apoyo de la Diputación a la construcción de una senda peatonal entre Ares y Redes.

El ente provincial tiene ya consignado un presupuesto de 564.000 para acometer este proyecto, al margen de los ya mencionados para el vial hacia Chanteiro y la dotación de servicios.