La Diputación invertirá más de 220.000 euros en ampliar el puente sobre el río Rebardille

La Comisión de Vías y Obras da Diputación da Coruña aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, inversiones por importe de 1,3 millones de euros para la mejora da red de carreteras provinciales. Uno de estos proyectos se ejecutará en el punto kilométrico 10+650 de la carretera provincial DP1802, en el ayuntamiento de As Pontes, y supondrá una inversión de 221.990 euros. Se trata de un vial con un volumen de tráfico importante, pues conecta la carretera AC-564 con la AG-64, cohesionando las distintas localidades ubicadas en sus márgenes, además de ser una de las vías de acceso tanto a la presa como a las Fragas do Eume.

Las obras consistirán en la ampliación de la plataforma de el puente que atraviesa el río Rebardille, dotándola de un ancho acorde con el resto del vial, que fue recién ampliado hasta los 6 metros de ancho pero no incluyó la reforma de este tramo.

Este lugar supone actualmente un punto conflictivo para el tráfico rodado, debido al estrechamiento progresivo de la sección transversal del viaducto, que no supera en su punto central los 4 metros de ancho, lo que ocasiona problemas para el paso simultáneo de dos vehículos con seguridad. El nuevo puente contará con una anchura total de plataforma de 10,80 metros, conformada por dos carriles de cuatro metros en cada sentido y arcenes de 1,40 metros en ambas márgenes, dotados de bionda y petril.

Para la realización de las obras, que incluyen trabajos de desmontaje de la parte de la estructura actual del puente, limpieza de las márgenes del río y de los paramentos y muros de mampostería y relleno de los muros de acompañamiento, será necesario el corte temporal del tráfico rodado, para lo cual se prevé un trazado alternativo. Este recorrido tendrá un total de 4,8 kilómetros y discurrirá por la propia DP1082 y por caminos municipales.