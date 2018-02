La Diputación convoca el II Concurso de turismo escolar de la provincia

La Diputación de A Coruña convoca la segunda edición del concurso de turismo escolar de la provincia; una iniciativa a través de la que pretende dar a conocer los recursos naturales y patrimoniales de la zona de una forma lúdica y entretenida.

A través de este certamen, dirigido a escolares de entre 3 y 16 años de cualquier centro de A Coruña, la Diputación ofrece a los colegios participantes una guía que se encarga de realizar visitas a los puntos más destacables de aquellos recursos que dependen directamente del entre provincial, como es el caso del monasterio de San Juan de Caaveiro, en pleno corazón de las Fragas do Eume. En este caso, la propuesta pretende dar a conocer bajo el título de “O segredo do Eume” este cenobio que sufrió numerosas intervenciones a lo largo de la historia y cuyos orígenes se remontan al siglo X, momento en el que se tienen las primeras constancias de la vida monástica en el lugar.

Junto a Caaveiro, la Diputación promueve visitas al castillo de Vimianzo y Torres do Allo –”Testemuñas de pedra”–; al dolmen de Dombate y al Ecomuseo Forno do Forte –”Ritual e Tradición”–; al centro de interpretación de Teixeiro, en Curtis –”Romanos no Mandeo”–, o al Pazo de Mariñán –”O bosque animado”–.

Además de estas rutas que se basan en el patrimonio perteneciente a la Diputación, el programa de turismo escolar incluye por primera vez este año visitas a recursos municipales entre los que se incluye el parque temático Aldea Nova, en Narón; el área recreativa de Castro, en Cerdido o el barrio de A Magdalena, en Ferrol.

Los trabajos que se presenten –redacción, collage, relato ilustrado o colección de fotografías comentadas– deberán versar sobre la visita que se realizó al algunos de los recursos tanto provinciales como municipales. El plazo para presentar las propuestas finalizará el próximo 30 de junio y será antes del 1 de septiembre cuando se falle el premio.