La Diputación completará este año las obras de mejora del firme de la vía provincial DP-4401

La Diputación de A Coruña acaba de firmar el contrato para la realización de las obras de mejora del pavimento en la carretera de titularidad provincial DP 4401 que une los concellos de As Pontes, Ortigueira y O Barqueiro. Los trabajos en cuestión se realizarán entre los puntos kilométricos 0 y 14+360, en el término municipal de Mañón.

Según se informa desde la administración provincial, las obras fueron adjudicadas a la compañía Alvac por importe de 184.615 euros y se prevé que los trabajos arranquen en los próximos días. La ejecución de la obra contempla realizar el fresado y la reparación de los tramos que actualmente tienen el firme más deteriorado, también se acometerá la limpieza de cunetas y arcenes y se dotará de una nueva capa de microaglomerado en frío, que mejore la textura superficial del vial y la adherencia de los vehículos en días con condiciones climatológicas más adversas. Estas mejoras se acometerán desde el kilómetro 0 hasta el referido 14+360. Asimismo, se dotará a la totalidad del vía objeto de mejoras de nueva señalización vertical y horizontal.

Los trabajos se enmarcan en el proyecto global de mejora del referido vial programado por el departamento de Vías y Obras de la institución provincial, que el pasado mes de octubre finalizó también los trabajos de reparación del firme en este mismo vial en el tramo de once kilómetros que discurre entre los PK 14+360 y 25+200. Esta actuación supuso una inversión de 146.000 euros.

Con estas obras la Diputación de A Coruña atiende así la petición formulada en su día por el Concello de Mañón durante una visita del presidente del ente pronvicial, Valentín González Formoso, a este municipio, en la que la corporación solicitó estas mejoras entre sus demandas más urgentes, ya que se trata de un vial muy transitado que une los municipios vecinos de O Barqueiro con As Pontes y Ortigueira.

As Pontes Momán

El BOP publicó también en los últimos días la aprobación de la novena fase del Plan de Investimentos en Vías Provinciais 2017, que incluye los trabajos de mejora del firme de los dos primeros kilómetros de la vía provincial DP 7001 que une los concellos de As Pontes y Momán. La inversión prevista para esta actuación se eleva a 138.240 euros.

Según el estudio realizado por el departamento de Vías y Obras de la institución provincial, este vial cuenta con un volumen de tráfico diario de 1.727 vehículos, de los que 132, cerca del 8%, se corresponde con tráfico pesado. Este hecho ha propiciado que los daños que se le han ocasionado al firme sean importantes y puedan afectar a la seguridad de la circulación.

La pavimentación se realizará con una capa especial que combina bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor en una superficie de casi 14.000 metros cuadrados que abarca los dos primeros kilómetros de la vía. l