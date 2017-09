Desestiman la petición de moratoria para la extinción del Monte Caxado

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestima la petición formulada por el Concello de As Pontes y la ANPA del CPI Monte Caxado que solicitaban la suspensión de la entrada en vigor del decreto de reorganización de centros docentes emitido por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación do Territorio el pasado mes de junio. Tanto la administración local como la asociación de padres solicitaron la medida cautelar alegando que se vulneraba el derecho de las familias a elegir centro docente. Así reclamaban recibir atención a la diversidad para alumnos con necesidades educativas especiales y consideraban que existía ausencia de justificación del decreto y que la ejecución de la resolución ocasionaría perjuicios irreparables o de difícil reparación para el alumnado.

Así en la resolución emitida por el TSXG se recoge que “non pode compartir que a atención pedagóxica que se dispensa aos alumnos do CPI Monte Caxado non poida ser alcanzada nos centros aos que se adscriben os alumnos”. Así puntualizan que vista la documentación aportada por la Consellería “os ratios de alumnos por profesor poderían resultar inferiores incluso aos que tiñan no Monte Caxado, xa que a integración levará aparellada o desdobramento de unidades, polo que por este motivo non resulta previsible que haxa de producirse o prexuízo alegado”.

Con respecto a la falta de atención a la diversidad alegada por Concello y ANPA, “os recorrentes volven incidir nun plantexamento que nos resistimos a compartir, cal é que a atención psicopedagóxica coa que estes alumnos contan no CPI non lles será dispensada nos centros de adscrición, cando os datos ofrecidos pola Administración desmenten semellante aserto”. Así desde la Xunta aseguran que con la integración en el CEIP A Magdalena se contará con dos o tres especialistas en Pedagoxía Terpéutica, otro de Audición e Linguaxe y un orientador.

Al respecto de la atención educativa, el tribunal gallego asegura que “integrándose a maioría dos profesores nos centros de adscrición, estando os mesmos formados nas técnicas de ensino baseado en proxectos, acreditados os bos resultados obtidos, esta sala parte do plantexamento contrario ao realizado polos recorrentes […] non resulta acreditado que nos centros de adscrición non se aplique a mesma metodoloxía de traballo […] lonxe de supoñer a integración un prexuízo para os alumnos, que se forman a través de proxectos, implicaría unha oportunidade para incrementar o número dos seus destinatarios, aínda que iso esixa un esforzo suplementario inicial de todos os que han de implicarse no seu desenvolvemento”.

El TSXG también asegura que “non existe o dereito á escolarización no centro de preferencia, xa que a mesma ven condicionada por múltiples factores, e que a Administración cumpre co ofrecemento dunha praza que cumpra os requisitos da educación regrada” y acredita que la Xunta permitió que se formalizasen matrículas en otros centros educativos con posterioridad al término del plazo, condicionada a la existencia de vacantes. l