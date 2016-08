Denuncian la conducta homófoba de la organización del Lugnasad

El Concello de Cedeira denunció ayer la conducta homófoba de la Asociación de Amigos do Lugnasad por negase a casar a parejas homosexuales durante la celebración de la fiesta celta. En la última edición, vivida el pasado fin de semana con la participación de una veintena de parejas, dos de ellas vieron rechazada su participación por su condición sexual quedando registrada la queja de una de ellas en el Facebook del Concello.

La concejala de Cultura, María Xosé Rodríguez, indicó ayer que el equipo de gobierno se desmarca de esta actitud y agradece a los afectados “que nos puxeran de manifesto o que estaba acontecendo”.

Rodríguez recordó que la participación de la administración local en el evento se limita una colaboración de tipo económico y avanzó que se muestra partidaria de que se revisen las bases de las ayudas destinadas al área de Cultura con el fin de evitar que organizaciones que fomenten o mantengan conductas discriminatorias puedan tener acceso a dinero público. La responsable de Cultura, que pidió disculpas por lo sucedido en nombre del Concello, señaló desconocer la política que venía manteniendo la Asociación Amigos do Lugnasad “moi contraria ao sentir xeral do goberno” y recordó que la bandera arco iris ondeó en el balcón de la Casa do Concello con motivo de la llegada del actual equipo de gobierno a la Alcaldía.



reacciones

Por su parte, desde la Asociación Amigos do Lugnasad confirmaron que recibieron la solicitud por correo electrónico a la que respondieron “que se trata dun rito da fertilidade e non nos volveron a contestar”, indicó Manuel Aneiros.

La entidad reconoce que no es el primer año que parejas homosexuales se interesan por el evento aunque reiteró que en ningún momento se rechazó su participación.

“Sempre o fixemos dunha forma tradicional”, señaló, aunque no descartan cambiar el “planteamento” para próximas ediciones del festival.