Dan comienzo las Olimpiadas Escolares de Seguridade Vial en Narón con una charla en el CPR Ayala

Más de medio centenar de escolares de 5º y 6º curso de Primaria del CPR Ayala participaron ayer en una charla impartida por Anabel Bello, integrante del equipo de Educación Vial de Narón, con la que el Concello dio el pistoletazo de salida a las Olimpiadas Escolares de Seguridade Vial 2018 organizadas en colaboración con la Confederación Nacional de Autoescolas. “Se trata dunha iniciativa máis da área de Educación Viaria coa que tratamos de formar e concienciar aos menores nas aulas sobre cuestións relacionadas coa educación viaria e tamén co noso patrimonio cultural, complementando así a intensa actividade que nesta área se desenvolve ao longo do ano desde o Concello con diferentes colectivos, neste caso escolares”, indicó el concejal de Seguridade Cidadá, Guillermo Sánchez Fojo.

La actividad forma parte de la fase formativa de este programa en el que también participarán escolares de los colegios de Piñeiros, Jorge Juan, Santiago Apóstol, A Gándara, Virxe do Mar, A Solaina, Ponte de Xuvia y O Feal. En las charlas Anabel Bello, doctora en Historia, habla a los escolares sobre el patrimonio cultural del Concello, analizando las diferentes etapas históricas. Datos que deberán responder en un cuestionario junto a otras cuestiones como cómo actuar como peatón, ciclista y viajero o sobre medio ambiente aplicado a la Educación Vial.

Tras esta primera fase formativa y la consiguiente realización de los cuestionarios, los participantes deberán elaborar un proyecto en forma de mural sobre seguridad vial y que también será puntuado. La tercera fase del certamen consistirá en un cuestionario en los propios centros educativos . Los ganadores de las Olimpiadas serán los que mayor puntuación sumen en las diferentes fases. La prueba final tendrá lugar el próximo mes de mayo en el Pazo da Cultura en la que participará cada grupo de quinto y sexto de Primaria que superase la primera fase .