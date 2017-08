CSI-CSIF estudia presentar un recurso judicial contra el nuevo organigrama del gobierno coruñés

El Ayuntamiento presentó ayer a los sindicatos y a los más de 1.400 trabajadores municipales el documento de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el organigrama municipal que entrará en vigor el próximo viernes, tras su publicación en el BOP el jueves. El Gobierno local ha desestimado la gran mayoría de las 139 alegaciones presentadas por particulares y sindicatos (excepto 8, ninguna fue estimada en su totalidad) y el CSI-CSIF ya ha anunciado que valorará presentar un recurso por la vía contencioso-administrativa. Por su parte, desde CCOO afean el comportamiento del Gobierno de Xulio Ferreiro.

Precisamente, Comisiones puede sentirse afortunada, porque una de las pocas alegaciones admitidas es de las suyas. Sin embargo, Susana Álvarez, su representante en la mesa de negociaciones, considera que el Ayuntamiento “ha quedado fatal” con los trabajadores y sus portavoces, por no presentar el documento antes de su aprobación en junta de gobierno, que tuvo lugar el viernes pasado. “Vamos a tomarnos esta semana para estudiarlo y valorarlo en profundidad, pero hoy han hecho lo que tenían que haber hecho antes”, explica Álvarez, que insiste en que la sensación es “desagradable”.

Eso no quiere decir que la Concejalía de Administración, cuya responsable es Eugenia Vieito, no haya admitido ninguna sugerencia de los trabajadores. Desde CSI-CSIF, Manuel Aceña admite que, durante la fase previa a la aprobación del documento inicial, se recogieron muchas de las reivindicaciones de los sindicatos. Pero el Ayuntamiento se mostró mucho menos receptivo en lo que se refiere a las alegaciones, estimando total o parcialmente solo el 20% de las presentadas.

“Profundo diálogo”

Para Vieito, el Ayuntamiento ha mantenido un “profundo diálogo” con los sindicatos a través de diez mesas distintas de negociación, más que en anteriores ocasiones. Así se ha sacado adelante este texto que la concejala considera que estimula la promoción dentro de la plantilla municipal con la creación de nuevos grupos, “así como o fomento dos principios de igualdade, mérito e capacidade”.

De la mesa de negociaciones también forman parte CIG y UGT, que todavía no han dado a conocer su postura tras haber recibido ayer las respuestas del Gobierno local a sus alegaciones y el documento de RPT, que se puede ver en parte en la web municipal.

En todo caso, el portavoz de UGT, José Ángel Varela, ya adelantó el viernes que considera una “falta de respeto” que el Ayuntamiento no enviara el texto definitivo a los sindicatos antes de su aprobación y ayer se limitó a señalar que esto “traerá cola”.

En cuanto a la CIG, el sindicato nacionalista había señalado en un comunicado que analizará la RPT definitiva y el informe que detalle cuáles fueron las alegaciones estimadas y cuáles no, así como las justificaciones oportunas antes de valorar el resultado “e os pasos a dar”.

Concursos específicos

Entre las novedades de la nueva Relación de Puestos de Trabajo elaborada por el Gobierno local se incluye que los puestos de jefaturas de servicios ya no estarán abiertos a funcionarios con habilitación nacional y que la norma será realizar un concurso específico para acceder al puesto, en vez de la libre designación.

Además, en la descripción del nuevo organigrama se incorpora a la Administración municipal la figura del grupo B, lo que Eugenia Vieito considera que será “una fi gura pioneira á hora de planifi -car futuras promocións”. l