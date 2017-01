El CPI queda finalista en un concurso a nivel estatal con el proyecto LOVA

El proyecto LOVA –La Ópera como Vehículo de Aprendizaje– que el CPI de San Sadurniño viene desarrollando desde el año 2013 –el pasado curso se llevó a cabo en quinto de Infantil y de Primaria– le ha valido al colegio su clasificación como finalista del certamen nacional de buenas prácticas educativas convocado por la asociación Mejora tu escuela pública.

El CPI San Sadurniño compitió con otros 240 centros de toda España con una iniciativa consistente en la formación de una compañía musical para crear y producir una ópera original.

“É un proxecto de aula que dura todo o curso e ao que se lle adica unha boa parte do horario semanal e no que a clase vive unha experiencia inesquecible a partir do traballo coas emocións”, indican desde el colegio del municipio.

Y es que lo realmente importante del proyecto no es el resultado final como aseguran desde el colegio “o espectáculo está na aula” cada día. El proceso arranca con la constitución de la compañía a través de dinámicas y actividades diversas que van desde el trabajo en equipo, a la toma de decisiones con criterio o a tener empatía “todo integrado no currículo coincidindo cos obxectivos educativos que ao estar interconectados cobran profundidade porque todo o que se fai ten sentido e o que se aprende se aplica en situacións reais que achegan habilidades para a vida e permiten acadar as competencias”.

En el presente curso el colegio continúa con el proyecto en 5º de Primaria que ya lleva varios meses trabajando en su próximo musical que estrenarán en el mes de junio. n