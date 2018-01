Concello y Xunta se reunirán para tratar nuevas pautas de drenaje del lago de A Frouxeira

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, se reunirá la próxima semana con la directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, para abordar una posible modificación del protocolo de actuación del Plan de Conservación del lago de A Frouxeira que, según puntualizó ayer, “no está funcionando” en vista de lo acontecido la pasada semana cuando, pese a la apertura del canal, no se llegaron a evitar las inundaciones en el paseo marítimo y las viviendas más próximas.

“Vemos que no es un tema de la gestión en sí, sino del protocolo que este año no ha funcionado”, indicaba ayer González. La posible modificación del protocolo de actuación es un tema pendiente del ejecutivo socialista que ya el pasado invierno manifestaba la necesidad de reunirse con los responsables de la Xunta para estudiar alternativas de actuación. Encuentro que ha sido fijado para la próxima semana según indicó ayer el regidor.



Intervenciones

La apertura del canal del desagüe del lago de A Frouxeira, una medida que la Xunta activa cuando la cota del agua de la laguna llega a un determinado nivel que entraña riesgo de inundación, se produjo el pasado 6 de enero. La apertura del cauce no evitó sin embargo la inundación del paseo marítimo y el acceso a las viviendas más próximas ya que el efecto del oleaje impidió un correcto desagüe.

El canal tuvo que ser abierto y posteriormente cerrado con diques y sacos de arena con el fin de ralentizar el vaciado y mantener los niveles mínimos de agua en el lago.