El Concello solicita la transferencia de la vía DP-4901

La alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy se reunió esta misma semana con el diputado provincial Manuel Pequeño para solicitar mejoras en el pavimento de un tramo de la carretera DP-4901 que trascurre desde el límite de San Ramón hasta el campo de fútbol municipal, así como una senda peatonal que una el núcleo urbano con el de Balocos. Según informaron desde el Concello se encargará la redacción de ambos proyectos en cuestión de días.

Por otra parte, Bascoy también le trasladó la solicitud de transferencia de la carretera. “Esta vía une dous núcleos do noso municipio nos que se localizan os principais servizos públicos, o recinto feiral e a súa transferencia eliminaría e simplificaría moitos dos trámites que ano tras ano se deben realizar como os permisos na organización de feiras e eventos e reduciría os informes técnicos no outorgamento de licenzas de obra e permisos na zonas afectadas por esta estrada”, indicó. La alcaldesa también se interesó por un antiguo proyecto de mejora y ampliación de la carretera de Balocos a As Somozas aprobado en 2010 pero que nunca se llegó a ejecutar.

La Diputación de A Coruña también instalará elementos de seguridad vial en el tramo que transcurre frente al CEIP San Ramón con el fin de incrementar la seguridad vial en el entorno del colegio.