El Concello iniciará la licitación de la remodelación de la plaza de Xuvia

El Concello de Narón iniciará próximamente la licitación del proyecto de remodelación de la plaza del colegio de Xuvia que cuenta con el beneplácito de la Dirección Xeral de Patrimonio y que finalmente no recogerá las alternativas planteadas por los vecinos. Así se lo comunicó el presidente de la AVV Altea de Xuvia, Ramón Rodríguez, a los vecinos en una asamblea informativa que tuvo lugar el pasado miércoles en el local social. Tal y como puntualizó, la entidad solicitará por registro los informes jurídicos del proyecto con el fin de “asegurarnos de que lo que van a hacer es legal”. Así según documentos a los que ha tenido acceso este periódico, la situación planteada en el proyecto de reforma cumple con las determinaciones del PXOM, un extremo puesto en duda por PP y otros partidos de la oposición que avalaron con su firma la petición de estos informes a petición de los vecinos. En lo que respecta al aparcamiento disuasorio que se habilitará en una parcela cercana, tanto su implantación como su utilización también son viables desde el punto de vista urbanístico.

“La resolución final de la asamblea es que hemos hecho todo lo que hemos podido”, indicaba ayer Ramón Rodríguez, “yo no voy a ir a reventar plenos porque no es mi estilo y no lo voy a hacer”.