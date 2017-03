El Concello se hará cargo por segundo año de la gestión turística de Caaveiro

El Concello de As Somozas se hará cargo, por segundo año consecutivo, de la atención a visitantes del monasterio de Caaveiro. Así lo ha acordado el área de Patrimonio de la Diputación Provincial de A Coruña, que de este modo delegada en la administración local.



La decisión se plasmó ayer en A Coruña a través de la firma de un convenio de colaboración entre el responsable de Contratación, patrimonio y Equipamento de la Diputación, Xesús Soto, y el alcalde de la localidad, Manuel Meizoso. El ente provincial destina mediante este convenio un total de 70.000 euros al Concello, de los 28.000 se dedicarán exclusivamente a los visitantes y, el resto, a actividades culturales.



Además de las labores de atención a los visitantes, el municipio somocense se responsabiliza de la divulgación y la realización de actividades culturales organizadas en el antiguo cenobio. Con el acuerdo se pretende que fomentar la conversión del monasterio y su entorno en un “enclave turístico aumentando información e visitantes”.



El compromiso entre las partes contempla por lo tanto la organización de eventos y actividades de dinamización y promoción del monumento. Entre estas figura la realización del II Encontro coa Historia, un evento que permitirá la recreación de paisajes propios de los primeros tiempos de la construcción y que incluye una reconstrucción histórica a modo de viaje en el tiempo. La zona acogerá asimismo la segunda edición de Noite no Mosteiro, que acogerá conciertos de música folc o monacal, el “II Trail Mosteiro de Caaveiro” y una nueva edición de un concurso de fotografía.



asistencia

El pasado año, un total de 44.475 personas visitaron el monasterio y su entorno, ubicado en pleno corazón de las fragas do Eume.



Los datos reflejan un incremento del 10 por ciento con respecto al año 2015.