El Concello compra un nuevo terreno para ampliar el parque Río Freixeiro

El Concello de Narón dio ayer el visto bueno en una sesión plenaria extraordinaria a la compra de una nueva parcela de 10.532 metros cuadrados para ampliar el parque Río Freixeiro. La parcela adquirida se ubicada en la avenida Conde de Fenosa, en las inmediaciones de la residencia de mayores San José de Piñeiros y pertenece a la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. La corporación municipal aprobó el pago de 142.379,12 euros por la parcela que se abonarán en tres anualidades. La primera de ellas de 50.000 euros corresponde a 2016, en 2017 se hará efectivo otro pago de la misma cantidad y en 2018 se pagarán los 42.379,12 euros restantes.

Esta es la tercera adquisición de terrenos que el Concello lleva a cabo con el fin de hacer realidad el proyecto de unir la zona de Freixeiro y As Aceñas a través de un espacio verde entorno al río. Así cabe recordar que el pasado septiembre el pleno ya aprobaba una modificación de crédito para la adquisición de otras dos parcelas.



críticas

Durante la sesión, la corporación también desestimó las alegaciones presentadas por la Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan), la asociación ASCM y ENE a las ordenanzas fiscales de 2017. El alcalde de Narón, José Manuel Blanco lamentó una vez más las argumentaciones esgrimidas por el edil de ENE, Alfonso Casal que aseguró que las normativas municipales que entrarán en vigor el próximo mes de enero, “non son válidas” y “están cheas de ilegalidades”.

Por su parte, el PP lamentó el tratamiento que se le dio al expediente y el poco tiempo concedido por el gobierno. “No se puede tratar este asunto del viernes para el lunes, con Nochebuena y Navidad de margen de tiempo”, indicó su portavoz, Marcos López Balado, quien también criticó la forma de votar elegida por el gobierno. “Son tres entidades diferentes las que han presentado unas alegaciones que no tenían relación entre sí, y bien pudiera resultar que unas alegaciones estuvieran bien y otras no, por lo que no tiene sentido votarlas en bloque”, dijo.