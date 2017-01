El Concello asegura que Viaqua retiró el 70% de los lodos de la antigua EDAR

El Concello de Fene asegura que la empresa Viaqua ya retiró el 70% de los lodos acumulados en la antigua EDAR de Maniños en cumplimiento de una sentencia que obliga a la compañía a realizar estas tareas de vaciado. Según informó ayer el alcalde, Juventino Trigo los trabajos arrancaron el pasado 7 de octubre con el trasvase de 1.500 metros cúbicos de residuo líquido a la estación de Punta Avarenta. Tras una semana de trabajo la empresa inició la recogida de lodos que permitió la extracción de cerca de 300 metros cúbicos de materiales entre el 14 de octubre y el 29 de diciembre.

Así, según puntualizó, se estima de la extracción de lodos disecados aún pendiente “é cousa de poucas semanas, sempre que non se produzan choivas abondas que dificulten o traballo”, apuntó.

Este asunto es objeto de una moción de reprobación que presentará al pleno de esta tarde –18.00 horas– el PP que acusa a Trigo de “mentir” en el pleno de diciembre cuando su grupo se interesó por el estado de los trabajos. Su portavoz, Gumersindo Galego reitera que los trabajos no se han ejecutado y que lo único que se ha hecho “fue extraer un nivel mínimo de agua dándole salida al alcantarillado pero los lodos ahí continúan”, dicen. También le reprochan que si Viaqua cumpliese como asegura el alcalde, el Concello no tendría que recurrir a los juzgados como se vio obligado y la empresa había bonificado ya la factura a los vecinos por los cortes de agua de 2015, aseguran.

Un extremo que el regidor rechaza argumentando que los trabajos se están desarrollando según el programa previsto por la empresa desde el momento en el que obtuvo la autorización de Augas de Galicia para comenzar con ellos, a primeros del mes de octubre.