La competición autonómica arranca con casi millar y medio de jugadores

Desde el pasado fin de semana, cerca de 1.500 jugadores procedentes de más de doscientos equipos de toda Galicia compiten en las ligas autonómicas de ajedrez, el campeonato por escuadras más importante del calendario gallego y que contará, de nuevo, con una notable representación local.

Las cosas no empezaron muy bien para él, pues experimentó una inesperada derrota ante el Círculo Chantadino (4-2), pero el Círculo Ferrolán de Xadrez A será de nuevo la principal baza de Ferrolterra en esta competición. La primera escuadra departamental repetirá concurso en División de Honor con el complicado pero alcanzable objetivo de situarse otra vez entre los cuatro mejores y lograr así la clasificación para el Campeonato de España de Segunda División. La ausencia por motivos laborales de Pablo Fernández en la fase autonómica ha mermado el potencial de un equipo que prácticamente repite alineación respecto al pasado año, con la única novedad en sus filas de Diego Guerra, quien tras años compitiendo en formaciones fuera de Ferrol se enroló al fin en el club local.

El resto de escuadras de la entidad, como de costumbre, competirán repartidas en las demás categorías con el objetivo prioritario de contribuir a la formación de los jóvenes jugadores del club. Uno de ellos, el CFX B arrancó la competición en Primera con un triunfo a domicilio (1-3) ante el Guillán lucense. En este mismo cuadro, el duelo de rivalidad entre los dos equipos –A y B– del Grupo Bazán se saldó con victoria del primero (1-3) ante un equipo que debuta este año en la categoría; mientras que el cuarto local en liza, el Círculo Xadrez Cidade de Narón arrancó con un traspié (2,5-1,5) ante el Capablanca en el otro enfrentamiento de rivalidad comarcal.

En Segunda, el Círculo Ferrolán C se encaramó a lo más alto de la clasificación gracias a su cómoda victoria (0-4) ante el equipo D de la entidad. La categoría contará también con la presencia del Círculo Narón B, que venció en su debut (1,5-2,5) al Ajedrez Betanzos, y de dos conjuntos del Grupo Bazán, C y D, que saldaron con empate el derbi con el que arrancaba para ellos el campeonato. Además, el Torreón eumés perdió con el Viveiro (3-1) en esta jornada de debut.

La segunda sesión de la competición se dirimirá este mismo fin de semana con una importante novedad, pues el Círculo Ferrolán de Xadrez estrenará su nuevo local en Porta Nova, que a partir de ahora servirá de epicentro para todas las actividades del club.