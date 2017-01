El comité de Alvedro denuncia un recorte por parte de Iberia de varias frecuencias en la ruta a Madrid

El año comienza con malas noticias para Alvedro al igual que acabó 2017, cuando se despidió la conexión a Bilbao. El comité de Alvedro deja al margen los resultados de pasajeros –que se prevén positivos– para advertir de que desde este mes de enero la aerolínea Iberia recorta en cuatro el número de frecuencias a Madrid. Los trabajadores lamentan las gestiones (o falta de ellas) que hayan llevado a la toma de esta decisión y advierten de que hay que cuidar lo que tiene el aeropuerto coruñés para seguir manteniendo sus cifras.

Por casualidad. Así es como se ha enterado el comité de empresa de Alvedro de las variaciones en la programación de conexiones de Iberia entre A Coruña y Madrid para los próximos meses. Tras ciertos comentarios el colectivo se puso a analizar los vuelos disponibles y descubrió que al menos hasta marzo –con este mes incluido– se eliminarán cuatro vuelos semanales a la capital. También habrá variaciones en el sentido contrario, pues normalmente los aviones que viajan a Madrid hacen el trayecto a la inversa.

El presidente del colectivo, Justo Pérez, denuncia que mientras con el Gobierno local del PP se anunciaron las nuevas líneas diarias –pasando a existir cinco vuelos diarios entre semana– ahora estas se reducen de nuevo. Así, según critica, solo se mantendrá ese número los miércoles, jueves y viernes. “Os luns pasan a ser catro e os martes tres”, indica. Por si se redujesen poco las posibilidades de viajar, también se ha eliminado uno de los tres vuelos de los domingos a Madrid. Este era muy útil para asuntos de negocios, pues algunas empresas enviaban a sus representantes ya el domingo para las reuniones de los lunes.

“Ademais ás veces a última conexión dende Alvedro vai ser ás 17.40 e a última desde Madrid ás 19.00 horas, algo que non ten lóxica se estamos a falar de que temos enlaces propios dun aeroporto de negocios”, lamenta Pérez. En opinión de los empleados de la infraestructura, estos horarios que habrá, por ejemplo, algunos lunes no dan servicio a los viajes ejecutivos.

al menos hasta abril

Esta dinámica se mantendrá al menos hasta abril, cuando los operarios reconocen que se mejorará “un pouco a situación” pero sin volver a la amplia oferta que existe actualmente.

“Seguiremos en precario”, avisa confiando en que algo cambie porque en vacaciones “sempre fan reaxustes pero non tan grande coma este”. Quizá la dinámica mejore de cara a la temporada estival, según algunos empleados de Iberia.

Al ser preguntado por la apuesta de Air Europa reconoce que “ten a mesma programación”. “E menos mal porque senón xa nos estábamos temendo un recorte do horario operativo” de la infraestructura, reconoce.

El comité le reprocha a la compañía Iberia que, teniendo en cuenta la gran ocupación que tiene durante todo el año, no asuma con las mismas conexiones la pequeña bajada que se produce en enero y febrero.

la subida no será eterna

El presidente no sabe si achacar esta problemática a una falta de actuación por parte del Gobierno local, a otros intereses dentro del propio aeródromo o a un “órdago” de la aerolínea por si le funciona sin que nadie proteste por la modificación.

En cualquier caso, recuerda que hay que luchar por el mantenimiento de todos los vuelos porque “a ocupación non vai seguir subindo sempre”.

En este sentido recuerda que si, además de no atraer a nuevas compañías o rutas, no se blindan las frecuencias que ya existen podría darse el caso de que en 2017 no subieran los usuarios de Alvedro. “Xa están moi arriba e o que temos da para o que da”, zanja. n