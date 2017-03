COMARCA.- Once proveedores de la zona premiados en los Wedding Awards del portal Bodas.net

El portal Bodas.net, una referencia en el sector nupcial a nivel nacional, ha dado a conocer estos días a los ganadores de la cuarta edición de los Wedding Awards 2017, unos premios que reconocen a los proveedores de bodas mejor valorados por los usuarios de esta web. Entre los agraciados se encuentran once profesionales de la comarca, un hecho que habla de la calidad y profesionalidad de los servicios que se ofertan en la zona.

En el apartado de Banquetes destacan el Pazo da Merced, en Neda, y el Pazo do Monte, en Ferrol, dos de los establecimientos punteros en cuanto a este tipo de celebraciones se refiere. En la categoría de Organización, la empresa Días Felices, de Ferrol, se ha llevado el reconocimiento de las parejas por su profesionalidad y por cuidar hasta el más mínimo detalle. No falta mención en el apartado de vídeo y fotografía a profesionales consolidados en el sector de las bodas como Daniel Santalla, Carlos Carballeira, ambos de Ferrol, F64 Fotógrafos, de Narón, o Visualtec Vídeo, de Ferrol.

En cuanto a la música, la empresa 719 Discotecas Móviles (Narón), se encuentra entre los siete ganadores de la provincia de A Coruña. Los usuarios del portal también han sabido valorar los servicios prestados por empresas como Deal Narón, proveedora de todo tipo de vehículos para la ocasión, a la diseñadora María Barcia (Ferrol) encargada de vestir a novias, madrinas e invitadas o a la empresa de licores Meigas Fóra (Cabanas) en el apartado de Detalles de Boda.

Los premios Wedding Awards 2017 son el resultado de las valoraciones de 250.000 parejas que han recomendado a los proveedores por su calidad, relación calidad/precio, respuesta, profesionalidad y flexibilidad. n