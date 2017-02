Comarca.- González Formoso presenta las ayudas para contratación y creación de empresas

El presidente de la Diputación de y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, presentó ayer en la sede de la Asociación de Empresarios Usuarios de Solo Industrial de la localidad (Seara) las nuevas líneas de subvención PEL-Pymes y PEL-Emprende, incluidas dentro del Plan de Emprego Local (PEL) impulsado por el gobierno provincial y destinadas a apoyar a las pequeñas empresas, autónomos y emprendedores de la provincia en la contratación de nuevo personal y en la puesta en marcha de proyectos emprendedores.

Ante representes de las empresas que integran la asociación del municipio, González Formoso, junto con el diputado de Promoción Económica, José Luis García, desgranaron las diferentes líneas de ayudas, que ya se pueden solicitar a través de la web emprego.dacoruna.gal.

“Con la activación de estas nuevas líneas del PEL, esperamos facilitar la creación de más de 200 nuevos puestos de trabajo en la provincia y ayudar a unos 100 emprendedores a poner en marcha su negocio”, afirmó el presidente provincial y destacó el gran esfuerzo inversor que supone este plan, en el que se multiplicaron por seis los recursos destinados al empleo, hasta alcanzar la cifra récord de 9 millones de euros en 2017.

Todas las pequeñas y medianas empresas y los autónomos con domicilio fiscal en cualquiera de los 82 ayuntamientos de menos 20.000 habitantes de la provincia podrán beneficiarse de la línea PEL-Pemes, dotada con un total de 3 millones de euros.

Estas ayudas cubren el 75% de los costes salariales de cada nueva contratación, incluidas las cuotas a la Seguridad Social, por un período mínimo de un año. Como máximo se podrá contratar a una persona por empresa.

El presidente provincial explicó que serán las propias empresas las que seleccionen los perfiles y que las personas a contratar deberán cumplir una serie de requisitos, como estar empadronadas en cualquiera de los 93 municipios de la provincia, estar en situación de desempleo e inscritas en los servicios públicos de empleo, no haber mantenido relación laboral con la empresa beneficiaria de la subvención en los tres meses anteriores o no tener relación de parentesco con la persona empleadora.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta para la concesión de estas ayudas están, entre otros: la duración del contrato y perspectivas de continuidad del trabajador al final de la subvención, el perfil profesional de la persona a contratar, el número de trabajadores actuales de la empresa o el ayuntamiento donde se ubique.

González Formoso presentó también la nueva línea de subvenciones del PEL-Emprende, con la que se pretende apoyar a los emprendedores de entre 25 y 35 años y empadronados en la provincia en la puesta en marcha de su idea de negocio, o en el afianzamiento de empresas de nueva creación.

Según explicó el presidente provincial, estas subvenciones están destinadas a la inversión en bienes inventariables nuevos y necesarios para la realización de su actividad empresarial, tales como maquinaria, equipos y aplicaciones informáticas, mobiliario y utillaje de trabajo. Las ayudas cubrirán inversiones de hasta 40.000 euros (IVA excluido), de los cuales el 50% (20.000 euros) podrá ser subvencionado por la Diputación. n