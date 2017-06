El cese de los dos ediles de Somos Fene del grupo PDD trunca la moción de censura

El Concello de Fene vive días convulsos entorno a una moción de censura que no acaba de fraguarse. La retirada de la representación de Participación Democrática Directa (PDD), siglas bajo las que se presentaron los dos ediles de Somos Fene, Xosé Manuel Rodríguez Bastida y César Castro por parte de la coordinadora nacional del partido el pasado lunes imposibilitó ayer la presentación de la moción de censura que los portavoces del PP, Gumersindo Galego, y PSOE, Antón Noceda, junto al edil César Castro, y concejales del PP habían ido a registrar al mediodía al Concello y que finalmente tuvo que ser retirada por un defecto de forma.

1 Los dos ediles de PDD pasan a ser no adscritos

La medida adoptada por la coordinadora del PDD contraria a “amparar actuacións que vaian en contra do espírito e principios que inspiraron a candidatura” deja a los dos ediles de Somos Fene como concejales no adscritos. Esta situación pondría en riesgo la viabilidad de la moción por falta de apoyos. Y es que por una parte la Ley Orgánica del Régimen Electoral (artículo 197) recoge que en caso de que “algunos de los concejales proponentes de la moción de censura hayan dejado de pertenecer por cualquier causa al grupo político municipal al que se adscribieron al inicio de su mandato, la mayoría exigida se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias” –es decir que se pasaría de necesitar la firma de nueve ediles a once–.

Por otra parte, no está claro que tan siquiera estos dos ediles puedan apoyar con su firma la moción de censura. En cualquier caso, la viabilidad de la misma pasaría por el respaldo de los dos ediles del PSOE, Antón Noceda y Amalia García –Joaquín Ayala se pronunció siempre en contra de la medida– que se mostraron partidarios de cumplir con el sentir de la asamblea socialista que el pasado mes de enero se pronunció a favor de respaldar la moción y relegar de la Alcaldía a Juventino Trigo.

2 Los dos ediles del PSOE, clave en la viabilidad

Sin embargo ayer su portavoz, Antón Noceda, se mostró ambiguo al respecto. “Hai meses que o PSOE de Fene en asamblea decidiu que o BNG está nunha situación ilexítima pero tamén é certo que o PSOE polo seu ideario, e así nolo expresou a executiva provincial, non pode apoiar unha moción de censura que leve implícita darlle a Alcaldía ao PP”, puntualizó, “o resto son posibilidades que nos poden achegar máis ou menos a posibles saídas ou aos límites que se están definindo”. Tanto Antón Noceda como Amalia García, los dos ediles del PSOE proclives a respaldar la moción de censura –el tercero en discordia es Joaquín Ayala que la pasada semana dimitió como secretario de organización debido a discrepancias con la ejecutiva por este tema– habrían sido advertidos por “burofax” sobre las repercusiones de firmar la moción.

Por su parte, el PP de Fene, eludió ayer pronunciarse sobre los hechos. Su portavoz, Gumersindo Galego insistió en que, por el momento, no hay nada firmado.

3 El Concello requiere la documentación a PDD

Y mientras los grupos políticos mueven ficha, la secretaria municipal del Concello de Fene emitió un requerimiento a la coordinadora nacional de Participación Democrática Directa (PDD) para que remita toda la documentación relacionada con la retirada de la representación a los dos ediles de Somos Fene con el fin de verificar que el procedimiento llevado a cabo se hizo conforme a los estatutos de la organización. Esta información podría estar hoy mismo en el Concello. l