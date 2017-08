Cerca de 3.500 personas visitaron ayer la novena Feira Rural de San Sadurniño

Cerca de 3.500 persona, según las estimaciones de Protección Civil, visitaron ayer la novena edición de la Feira Rural de San Sadurniño, una cita que, según indicó el edil de Desenvolvemento Local, Manolo Varela, se consolida cada año. “O balance é moi positivo, na liña de anos anteriores estamos vendo que a feira está moi consolidada. Houbo unha boa cantidade de postos inscritos [85 en total], houbo boa afluencia de público durante todo o día e, polo tanto, todo apunta a que isto funciona. Creo que é un logro manter este nivel”, indicó el concejal, “San Sadurniño non é unha grande cidade e aínda así somos capaces de atraer moita xente. Estimamos que o 90% do público é xente de fóra”, aseguraba ayer.

La cita abrió sus puertas por la mañana con una amplia variedad de expositores que ofrecieron productos de agroalimentación, artesanía, viveros y artículos de segunda mano. Una de las secciones fijas del evento es el Concurso de Froita Autóctona con el que la Asociación Galega de Froita Autóctona (AGFA) do Eume pretende reivindicar el potencial económico de las variedades del país. Un certamen que este año contó con la participación de una veintena de lotes de fruta y que otorgó el primer premio a la familia López Pouso por un cesto de manzanas de la variedad Pero Baionés. En segundo y tercer lugar se clasificaron Orlando Calvo por un lote de manzanas de Armada y Juan Castrillón por un cesto de péxegos del país, respectivamente.

Canino

La IX Feira Rural tuvo este año un marcado carácter canino, puesto que a la celebración de la ya tradicional Copa de Agility que organiza cada año el Club Lobos de Naraío, se sumó en esta ocasión el II Concurso Monográfico de la raza Can de Palleiro, organizado por el club del mismo nombre, y en el que tomaron parte once ejemplares.

Así, “Meu”, de Ernesto Fernández, y “Doa”, de Vanesa López, recibieron los premios a los mejores cachorros macho y hembra de la exposición. En la categoría joven, los galardones recayeron en “Elfo”, de María José Pumares, y “Jana”, de Ernesto Fernández, que recibió también el premio al mejor ejemplar del certamen. Por último, “Rois”, de Xosé Manuel Vales, fue nombrado mejor macho de clase abierta.

La cita se completó con rutas en kayac por el río Xuvia, talleres de ingenios solares y de miel, exposiciones permanentes, visitas guiadas al colmenar didáctico y a la huerta de árboles frutales Carnos Fornos y exhibiciones hípicas con iniciación a la monta de personas adultas que contribuyeron a animar la afluencia de público al evento. l