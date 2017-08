Cedeira contará con su primer hogar residencial para mayores en 2018

El municipio de Cedeira podría contar con su primer hogar residencial para personas mayores en 2018. El Concello tramita estos días la licencia de obra solicitada pro la empresa Residencial Cedeira SL para la creación de este servicio en un edificio de la calle A Capela, concretamente en el número 3. El proyecto consiste en la adaptación de dos de las cinco plantas del inmueble en tres viviendas comunitarias con un total de 32 plazas –12 en el primer piso y 20 en el segundo–.

Son un total de 800 metros cuadrados ya construidos en un edificio del año 2007 que nunca se llegó a habitar. El hogar residencial dispondrá de habitaciones dobles e individuales, espacios comunes en cada planta y servicios generales de lavandería, cocina y vigilancia para que, como indica uno de los promotores, Juan Brage, los residentes puedan vivir descansados de las tareas domésticas y de seguridad. Además dispondrán de conexión a internet y de un “hogar club” en la planta baja.

El proyecto, que ya cuenta con las preceptivas autorizaciones de la Xunta, cubriría una demanda social insatisfecha hasta el momento. Cabe recordar que en 2012 también se inició el proyecto para convertir el hotel Villa de Cedeira –Campo do Hospital– en un geriátrico que no llegó a fraguarse.

Brage explicó que la empresa lleva más de dos años realizando trámites y gestiones para sacar adelante la iniciativa que considera no solo necesaria para la villa, sino para la comarca en general. Además tampoco descarta, a largo plazo, incrementar la oferta para mayores en Cedeira con la puesta en funcionamiento de un geriátrico para personas dependientes.