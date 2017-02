Caen varias planchas de Las Torres y dañan la fachada de un edificio

El pasado día 9, vecinos del Alto do Castiñeiro avisaron al Speis de Narón sobre las 10.42 de la mañana de la caída de objetos desde la cubierta de Las Torres de Epaat en el edificio 14, que se encuentra deshabitado.

A su llegada, los bomberos confirmaron el desprendimiento de unas planchas de cubrimiento de la fachada a un 2º piso y que resultaron dañados los muros medianeros y las cristaleras. Al final de la jornada, quedaba pendiente la retirada de restos de tubos de extracción de humos, “xa que hai que acceder á cuberta do edificio”, indicaron.

Una hora antes, alas 09.43 horas, el Speis tuvo que intervenir en la apertura de una puerta, acción solicitada por la ONG Acción Familiar en la Casa da Cultura de la plaza de Galicia.

El motivo de la llamada, realizada desde la central situada en Ferrol, fue que los voluntarios de la entidad no podían acceder al interior del local tras habérseles quedado la llave atascada en la cerradura.



incendio

Casi a la una del mediodía del mismo día, se dio el aviso de un incendio registrado en una vivienda naronesa, que provocó daños materiales en el interior del inmueble. En el momento en el que se produjo el fuego nadie se encontraba en la vivienda.

Según informó el CAE 112 Galicia, los hechos se produjeron en la parroquia de Doso, en el lugar de Pouso. El fuego afectó a la parte superior de la casa, donde los propietarios tenían varios electrodomésticos, que acabaron calcinados. El falso techo también ardió.

Fue una vecina la que alertó a emergencias sobre las 19.30 horas y tras la llamada, una dotación de los bomberos de Ferrol, los efectivos del GES de Mugardos y personal de Protección Civil de Neda, alertados por el CAE 112 Galicia, se acercaron hasta el punto.

Los bomberos comenzaron las labores de extinción y, sin embargo, según apuntó el 112, tuvieron que detenerse por la negativa de los propietarios a que intervinieran.

La Guarda Civil entró en el inmueble y constató que quedaban tres puntos de calor. Así las cosas, los propietarios insistieron en que ya se encargaban ellos.

Finalmente, tras comprobar que no existía peligro para otras viviendas, los efectivos de emergencias se retiraron.