El BNG lleva hoy al Parlamento la construcción de una futura residencia geriátrica pública

El pasado mes de noviembre, después de las elecciones autonómicas gallegas, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de As Pontes invitó a la portavoz nacional, Ana Pontón, y al diputado Xosé L. Rivas –Mini– a un acto público para “escoitar as propostas e demandas dunha veciñanza moi participativa”.

Producto de ese encuentro, el grupo parlamentario del BNG registró varias iniciativas de diferente contenido en el Parlamento, siendo una de ellas la construcción y la gestión de una residencia geriátrica pública en el concello por parte de la Xunta, “unha vella reclamación veciñal, aínda máis xustificada na actualidade polo progresivo avellentamento da súa poboación, acentuado pola perda de mocidade diante da falta de perspectivas de traballo”, explican.

Dicha iniciativa está incluida en el tercer punto del orden del día de la Comisión de Sanidade que se celebra hoy a las diez y media de la mañana en la cámara baja gallega.

La Casa da Terceira Idade junto con el Centro de Día y las Vivendas Interxeneracionais son las únicas infraestructuras públicas, según explica el BNG, en As Pontes para la atención de la gente mayor, mientras que las residencias públicas y privadas con plazas concertadas están a más de 30 kilómetros.

Los nacionalistas instan a la Xunta en su inciativa a “iniciar os trámites administrativos e a dotación de fondos públicos” para la construcción de la residencia geriátrica pública en el municipio en este año 2017.