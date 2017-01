El “Bica e arrinca” se activará este mes con el respaldo de Anpas y centros

El concejal de Seguridade Cidadá de Narón, Guillermo Sánchez Fojo, salió ayer al paso de las acusaciones vertidas por el PP en torno al programa “Bica e Arrinca” que este mismo mes se empezará a implantar en cinco centros educativos del municipio. Los populares acusaban al gobierno de improvisar la medida al tiempo que se preguntaba en quién recaería la responsabilidad de los menores una vez salieran del coche de sus padres a los que Sánchez Fojo replicó que se trata de una iniciativa consensuada con las Anpas de los centros de Xuvia, Jorge Juan, Piñeiros, A Solaina y O Feal en los que se implantará. “O programa ‘Bica e arrinca’ en ningún momento pretende eliminar zonas de estacionamento xunto aos centros escolares, senón que aposta por habilitar lugares seguros, neste caso acotando con sinalización horizontal, e nun tempo limitado, espazos de catorce metros ás portas dos recintos educativos, para que os nenos e nenas poidan baixar do vehículo nas condicións de seguridade óptimas”, indicó el concejal naronés.



El programa está a la espera de que se proceda al pintado de la señalización horizontal, tareas que previsiblemente empezarán hoy –los indicativos verticales, como se puede ver en la imagen ya están instalados–. “Bica e Arrinca” estará operativo de 8.30 a 9.10 horas de lunes a viernes en los cinco centros mientras que en el colegio de O Feal, con horario de tarde, también de 16.00 a 16.40 horas.

El programa se complementará con otros como el de “Camiños Seguros” y los “Aparcamentos disuasorios” en los que ya trabaja el equipo de Seguridade Vial. “estes proxectos están perfectamente definidos e tanto desde as Anpas e colexios implicados como desde a oficina de Educación Vial situada no Concello, está a disposición dos interesados a información relativa a cada un deles, que pode consultar calquera persoa, ou mesmo aclarar as posibles dúbidas que teña ao respecto”, recordó el concejal.