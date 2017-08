Los autobuses interurbanos entrarán al centro de A Coruña a partir de octubre

El acceso de los autobuses interurbanos al centro de A Coruña debería comenzar a producirse antes de que finalice el año. La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, confirmó ayer que sus expectativas fijan la entrada a la plaza de Pontevedra y Entrejardines en el mes de octubre como muy tarde. No obstante, el Ayuntamiento todavía no ha iniciado las actuaciones que impiden la creación de marquesinas por parte de la Xunta.

El proceso para que los autobuses metropolitanos accedan a la ciudad para dejar a los usuarios más cerca de aquellos lugares a los que deben acudir para trabajar o realizar distintos tipos de gestiones lleva unos meses parado. Sin embargo, ayer la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, explicó que la meta del departamento que dirige es que el llamado plan de accesibilidad se ponga en marcha en octubre, dado que lleva muchos meses de retraso con respecto a los plazos dados inicialmente.

“Eu agardo non ter máis sorpresas, que se acaben esas obras de saneamento das que nos enteramos dun día para outro e que poidan entrar os autobuses a partir de outubro”, resaltó la representante del Ejecutivo gallego en una visita a la ciudad.



Superposición de actuaciones

Aludió de esta manera a los supuestos problemas que les ha puesto el Ayuntamiento para avanzar en el proyecto ya que, después de semanas de parálisis en la concesión de la licencia para crear una zona de marquesinas en Entrejardines, se toparon con que el Gobierno local preveía efectuar unos trabajos en el mismo entorno.

La noticia fue recibida cuando ya se iban a poner en marcha las obras para dar servicio a los autobuses. La Marea explicó al departamento de Infraestruturas que tenía previsto trabajar en cuestiones de saneamiento en la zona antes de finalizar el verano.

Sin embargo, ayer, una vez finalizadas las fiestas de María Pita, todavía no se podía observar ningún rastro de esa actuación de carácter municipal. En cualquier caso, Vázquez instó al Consistorio a ejecutar las tareas programadas cuanto antes para que la Xunta coja el relevo y el conflicto de los autobuses se resuelva con el acceso de los mismos al centro en poco más de un mes.

La conselleira hizo hincapié en que todos los planes para reformular las paradas están listos y, de hecho, ya se actuó delante del puerto en la plaza de Ourense y en la cuesta de A Palloza, mientras que las dársenas de la plaza de Pontevedra (que acogerán los trayectos desde los municipios de Arteixo y Carballo) no necesitaron obras.

Por contra, las instalaciones que “facilitarán a subida e baixada de xente no centro” son mucho más complejas e implican la instalación de una gran estructura. En este sentido, y después de los múltiples retrasos que ha sufrido la implantación del plan de accesibilidad por los desencuentros entre Xunta y Ayuntamiento, la conselleira dijo esperar “non ter máis sorpresas”.