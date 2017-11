La asamblea de ICM decidirá el martes su salida del gobierno de Mugardos

Iniciativa Cidadá de Mugardos (ICM) votará el próximo martes en asamblea la ruptura del acuerdo de gobierno que viene manteniendo desde agosto de 2016 con EU-Son Verdes y BNG –este último partido anunció su desvinculación del pacto esta misma semana aunque todavía no le han sido retiradas las competencias a la espera de la apertura de una vía de diálogo–.

La decisión ha sido adoptada tras la reunión celebrada el pasado jueves en la que el grupo municipal analizó junto a la asamblea la situación de crisis por la que atraviesa el gobierno y que escenificó en el último pleno donde ICM se abstuvo en la votación de la modificación de crédito de los remanentes de tesorería por valor de 600.000 euros que se aprobó con los votos favorables de EU y BNG. “ICM votou ata en tres ocasións diferentes ao goberno e os motivos son sempre os mesmos, se trata de proxectos non consensuados con nós”, indicaba ayer el portavoz, Miguel Ángel Bastida.

Entre los motivos esgrimidos para la posible ruptura, ICM habla de “xeito vertical de gobierno establecidos desde a Alcaldía”, de imposición de criterios o ausencia de espacios de diálogo regulares. Para la formación ciudadana “faltou capacidade de diálogo e sobrou autoritarismo e invasión de competencias”, así como coordinación entre los miembros del gobierno “que en 15 meses nunca chegaron a manter reunións regulares”.

ICM no pone en duda la capacidad de trabajo de la alcaldesa, Pilar Díaz –EU-Son Verdes– pero lamenta “o rotundo fracaso no liderato da coalicción posto en evidencia dende o estoupido da crise”. Señalan que la situación empeoró tras el anuncio de la marcha del BNG, continuó con la presentación de la modificación de crédito que no consensuó con ICM y que, tras anunciarles estos que no la iban a apoyar, “comunicounos de forma verbal a nosa expulsión”. La formación ciudadana acusa a EU de realizar una “nula autocrítica” durante la comisión de seguimiento celebrada el pasado martes frente al diagnóstico negativo compartido por ICM y BNG.

ICM también se disculpó ante los vecinos por mantener esta situación en el tiempo por querer “antepoñer a estabilidade do goberno e a conciliación de posturas, máis non o conseguimos”.

El BNG decidirá el lunes

Por otra parte, EU trasladó ayer al BNG la convocatoria de reunión fijada, en principio, para el próximo martes a las siete de la tarde –una fecha susceptible de modificarse si los nacionalistas así lo considerasen–. Una convocatoria a la que el grupo municipal dará traslado a la asamblea el próximo lunes, tal y como indicó su portavoz Argemiro Varela. Será esta la que decida si sus concejales se sientan a hablar con EU o no. l