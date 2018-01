La apertura del canal de A Frouxeira permite reducir el riesgo de inundación

Cada año por estas fechas la Xunta de Galicia procede a abrir un canal de desagüe en la laguna de A Frouxeira para evitar posibles inundaciones en la zona que puedan afectar al humedal y a las viviendas asentadas en las proximidades del mismo. Técnicos de la Xunta valoran de acuerdo con el Plan de Conservación de la laguna el nivel de agua de este espacio y hasta que no se alcanza una cota concreta no proceden a su vaciado. El pasado viernes se decidió iniciar estos trabajos que, no obstante, no han servido para evitar las primeras inundaciones, aunque estas han sido de carácter leve y han afectado a tres viviendas. El agua superó el paseo marítimo y alcanzó estas propiedades pese a que los técnicos ya habían iniciado la apertura artificial del canal.

Asimismo, este año la barrera litoral se abrió algo más tarde que en otras ocasiones debido a la escasez de precipitaciones en los meses de otoño. De hecho, es habitual que estos trabajos se realicen entres los meses de octubre y noviembre.

Cambios en el protocolo

Por su parte, el alcalde de la localidad, Alberto González, aseguró que pese a que finalmente la apertura del canal no ha servido para evitar las primeras inundaciones los trabajos se han hecho correctamente, de acuerdo con lo que indica el protocolo del Plan de Conservación. Asimismo, aseguró que durante todo el fin de semana ha habido técnicos de la Xunta controlando el nivel del agua en todo momento. El regidor valdoviñés sí considera que aunque se actuó conforme a lo que está establecido en estos casos lo que sí necesitaría modificarse es el protocolo de actuación. “El plan a seguir no tiene en cuenta cuestiones como el estado del mar y las mareas, que son las que han provocado que pese a abrir el canal se hayan producido inundaciones este fin de semana”, explicó el alcalde.

El regidor municipal asegura que ya se ha traslado a la Xunta la necesidad de modificar el protocolo que rige las actuaciones en la laguna dado que deben tenerse en cuenta también cuestiones como las mareas y los temporales. De hecho, asegura Alberto González, “este fin de semana pese a la apertura de la barrera litoral el mar, que golpeó con fuerza, dejó sin efecto los trabajos, de modo que la laguna volvió a recuperar el nivel de agua, superando los límites, de ahí que se produjeran, pese a todo, inundaciones”.

Los técnicos de la Xunta seguían ayer controlando que el vaciado parcial del lago se produzca de acuerdo a las previsiones. En este punto el alcalde explicaba que el canal ya tenía ancho suficiente como para evitar que el mar, de nuevo, arrase con todo y cierre de nuevo la barrera natural, como ocurrió el fin de semana. “Tal y como está la situación ahora no parece probable que se puedan volver a producir inundaciones”, aseguró el regidor que también aprovechó para mandar un mensaje tranquilizador a los vecinos.

Inundaciones de 2011

En el recuerdo de los vecinos del lugar siguen muy presentes las inundaciones que se produjeron en la zona en las navidades de 2011 y que dejó a una docena de vecinos sin posibilidad de entrar y salir de sus viviendas y a una treintena de ellos con afectaciones en sus casas y en el paseo marítimo, donde se levantaron baldosas y se estropearon bancos y puntos de luz. En aquella ocasión pasaron las fiestas navideñas, tomándose las uvas y hasta el roscón, concentrados en la planta baja de la Casa Consistorial. Por eso cada vez que ven el agua próxima al paseo marítimo, como ocurrió el pasado viernes, viven con preocupación lo que pueda suceder y más teniendo en cuenta que aun habiendo abierto el canal no se pudo evitar que el agua superase el nivel de contención.

La laguna de A Frouxeira es uno de los cinco humedales protegidos de Galicia que cuenta además con numerosas figuras de protección medioambiental. l