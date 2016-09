La ANPA del CPI O Feal demanda un incremento de las plazas de comedor

La ANPA O Buxato del CPI O Feal de Narón demanda a la Xunta un incremento del número de plazas del servicio de comedor del que este curso se beneficiarán 89 alumnos. Esta misma semana han remitido un escrito a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria motivado por la desproporción registrada entre el número de plazas ofertadas y el de solicitantes –179–, lo que ha dejado a la mitad de los demandantes sin esta prestación.

Aseguran que se están dejando a los nuevos matriculados y a aquellos alumnos cuyas necesidades familiares han variado en este curso sin poder acceder a este servicio. Una circunstancia agravada por las características del propio centro, como recuerdan, con una mayor parte del alumnado transportado. “Isto provoca que o feito de ser usuario do transporte escolar desprace os seguintes puntos do baremo sen ningún sentido e que circunstancias como a incompatibilidade laboral se sitúen como último indicativo nas preferencias, non sendo determinante para acadar a praza no comedor”, explican en el escrito remitido a la Xunta.

Es por ello que se unen a las solicitudes presentadas por el Consello Escolar, que demanda la revisión de los criterios de preferencia de cara al próximo curso, la ampliación temporal del cupo de plazas del comedor este curso para facilitar el acceso de las familias más desfavorecidas y que contemple como definitiva dicha medida en un comedor que fue construido para una capacidad de 144 usuarios.