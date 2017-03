Alumnos del Monte Caxado, constituidos en cooperativa, crean una app turística

Un grupo de 24 alumnos de 4ºde ESO del CPI Monte Caxado de As Pontes presentaron ayer en la Diputación de A Coruña una aplicación turística desarrollada al amparo de un programa de emprendimiento escolar. Así, constituidos en la cooperativa escolar Proem y con el respaldo de la Asociación de Usuarios de Solo Industrial (Seara) de la localidad, mostraron ayer en el salón de plenos provincial el proyecto en el que llevan dos años trabajando, una aplicación para teléfonos móviles enfocada a promocionar los atractivos y las empresas que ofertan servicios turísticos en la villa.



Tal y como explicó la presidenta de la cooperativa, Uxía Castro, el objetivo de esta herramienta no es otro que el de dar a conocer entre los jóvenes que visitan As Pontes qué hacer y qué visitar en el pueblo.



El proyecto, que les valió el pasado año el premio As Pontes Emprende a la mejora iniciativa escolar, está en constante evolución. Así traducen los contenidos al gallego y al inglés, poseen la geolocalización de las empresas pontesas incluyendo sus datos de contacto y se incorporan nuevos espacios de promoción empresarial –hoy 200 empresas del concello ya se anuncian a través de la aplicación–.



El presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, felicitó a los escolares “pola implicación e dedicación a un proxecto que é todo un exemplo do que os mozos sodes capaces de facer e que pode ser exportable a outros puntos da provincia”.



Los profesores responsables del proyecto, José Manuel Lou-reiro y Sara Álvarez, destacaron la oportunidad de aprender a trabajar en grupo que les brindó el proyecto y la directora de Seara, Carolina García, destacó la implicación de los escolares fuera del ámbito lectivo.