Alumnos del CPI O Feal estrechan lazos con la Tercera Edad a través del teatro

Un grupo de voluntarios del CPI O Feal acudieron ayer al centro gerontológico Euxa Narón para representar una pieza teatral a los residentes. Se trata de 58 alumnos del segundo curso de Primaria que, dentro del proyecto pedagógico “Con ollos de maior pero mirada xoven”, fomentan el desarrollo de la solidaridad desde una perspectiva intergeneracional.



Los escolares representaron la pieza teatral “A Galiña Azul” a un público entre el que se encontraba el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela. “Coñecer, comprender e respectar as diferenzas entre as persoas maiores e os xóvenes nos permite mellorar a convivencia e avanzar cara a unha sociedade mellor, máis tolerante e respetuosa”, destacó el titular del departamento autonómico.



La actividad forma parte del itinerario de acción voluntaria impulsado desde la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado “Voluntariado Miúdo: Móvete”, dentro del que los escolares del CPI O Feal ya llevaron a cabo una campaña de recogida de alimentos el pasado mes de diciembre.



Tal y como explicó el conselleiro, con actividades como las promovidas ayer “queremos promover os valores da cultura solidaria e que os nosos nenos e nenas adquiran competencias no eido da solidariedade e o voluntariado”.