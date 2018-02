Alejandro García | “La administración debe inyectar dinero en los cascos históricos para que no pierdan población”

El arquitecto Alejandro García Virosta se pone una vez más al frente de la oficina de rehabilitación de Mugardos –ya lo estuvo en la primera etapa 2007-2014– que ayer reabría sus puertas para asesorar a los vecinos sobre la nueva convocatoria de subvenciones de rehabilitación de viviendas y edificios del Área de Rexeneración e Renovación Urbana (ARRU) de los núcleos de Mugardos y O Seixo, que cuenta esta anualidad con un presupuesto de 133.428 euros.



¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente de la oficina de rehabilitación?

No podemos hablar de etapa sino más bien de anualidad, y ni tan siquiera completa. Esta será precisamente una de las principales dificultades porque las obras hay que ejecutarlas íntegramente este año.



¿Qué diferencia esta etapa de la anterior ?

Esta vez, los trabajos de reurbanización de espacios públicos que llevan ligados estos proyectos de rehabilitación no se van a llevar a cabo con cargo a estas ayudas. El margen de tiempo es muy escaso para poder ejecutar este tipo de obras. Sin embargo, el Concello sí está reurbanizando con otros programas como puedan ser los de la Diputación. De hecho, este año, el Concello tiene la intención de reurbanizar tres calles y dotarlas de servicios porque mucha gente tampoco rehabilita porque no hay servicios. Otra de las diferentes es que antes las ayudas estaban más dotadas económicamente. Para esta anualidad se plantean 11 actuaciones si es que se cumple el objetivo, que en principio parece difícil pero alcanzable.



¿Los vecinos tienen interés por rehabilitar en Mugardos?

Interés siempre hay. Por ejemplo hoy [por ayer] que es el primer día, llevo aquí desde las nueve de la mañana y ya han venido seis personas a interesarse. Desde la oficina de rehabilitación de Mugardos se pretende facilitar al máximo y liberar al administrado de todos los trámites y procesos administrativos que lleva la solicitud de las ayudas, pero muchas veces nos encontramos casuísticas que obstaculizan las tramitaciones. Por ejemplo, aquí en Mugardos hay muchos problemas con los títulos de propiedad de las viviendas. Las ayudas se conceden al propietario y a lo mejor es el hijo de este el que vive en la casa y su padre ya murió pero no se actualizó la titularidad de la propiedad. Estos trámites administrativos complican que los vecinos se decanten por esta opción.

¿Considera suficiente el apoyo de las administraciones públicas a la rehabilitación?

La administración pública hace lo que puede me imagino, pero desde mi punto de vista se tendría que hacer más. Sobre todo en villas como Mugardos, de entre 3.000 y 5.000 habitantes, todas tienen el mismo problema de abandono de los cascos históricos. De alguna manera la administración debe inyectar dinero e intentar no perder población y atraer a gente nueva y esto se consigue a través de la rehabilitación y mejora de los espacios públicos.