Los siete alcaldes del geoparque Cabo Ortegal acuerdan iniciar la contratación del Plan Director

Tras oficializarse la pasada semana el convenio con la Diputación –la firma se hará efectiva este mes–, los siete concellos implicados en la constitución del geoparque Cabo Ortegal acordaron ayer el inicio de la contratación del Plan Director. Un documento, que como señaló la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, tras el encuentro “é o que nos vai marcar todos os pasos a dar no ano previo á presentar a candidatura á Unesco que esperamos ser quen de presentar no 2019”.

Otro de los pasos acordados fue la creación de una imagen identificativa. “que nos permita integrar e implicar a todo o movemento asociativo e de hostalería” y es que uno de los aspectos más positivos de este proyecto “é a implicación de toda a sociedade porque supón un impulso ao desenvolvemento local, aos productos locais, non so a nivel de cultura senón tamén de economía”, puntualizó.

Una vez encauzados estos dos elementos, “los siete” se embarcarán en el diseño de un plan de actividades conjuntas.

Beatriz Bascoy hizo especial hincapié en que el geoparque no restringe los usos del suelo como ocurre con los parques naturales. “Un xeoparque non ten limitación nen protección. Trátase de utilizar uns valores xeolóxicos que xa temos de toda a vida, poñelos en valor e aproveitar ese valor para potenciar o conxunto dos sete concellos tanto no plano productivo, cultural ou histórico” e insistió en que “non é un lugar para conservar nunha furna onde non poidas facer nada. Vaise poder seguir plantando e poder seguir vivindo e facendo todo conforme á normativa urbanística e forestal”.

Así destacó las bonanzas que su constitución pueden acarrear para el territorio. “Crean riqueza, postos de traballo, supoñen un investimento, un turismo de calidade, porque o turismo dos xeoparques son xentes con un certo poder adquisitivo e supón non só riqueza económica senón tamén cultural porque potencia a nosa propia historia, a nosa memoria, cultura, música e todo iso xera riqueza e producción”, indicó.