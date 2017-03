El alcalde coruñés no descarta construir viviendas en los terrenos portuarios

El alcalde, Xulio Ferreiro, dejó ayer abierta una puerta a que la reordenación de la fachada marítima de la ciudad incluya la construcción de viviendas. A pesar de que considera que no debería ser la principal apuesta para ocupar en el futuro los terrenos portuarios, aseguró que no desecha una opción que podría satisfacer las necesidades de la Autoridad Portuaria de obtener ingresos a cambio de liberar algún espacio, principalmente el muelle de San Diego.



“Non a descarto totalmente, pero non debería ser o punto forte”, explicó Ferreiro sobre la posibilidad de que alguno de los muelles interiores se conviertan en el futuro en zonas con nuevas viviendas.



El Gobierno municipal declaró en diversas ocasiones que su intención para los terrenos portuarios es que se conviertan en espacios públicos y de esta manera devolverlos a los ciudadanos, aunque sin dar muchos más detalles.



Sin embargo, y después de reconocer hace algunos días que el Ayuntamiento tendrá que hacer un desembolso económico para recuperar estos espacios, principalmente La Solana, y en contra de su idea primaria, ahora desde María Pita abren la puerta a que otros terrenos sirvan para construir viviendas.



Las miradas se centran en el muelle de San Diego, lugar para el cual ya en 2004, cuando se firmó el convenio todavía vigente entre el Puerto y el Consistorio, se recoge que la venta de este espacio para la construcción de viviendas sería una de las maneras con las que la Autoridad Portuaria financiaría la obra de punta Langosteira.

En este espacio figuran 377.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 396.000 metros, de acuerdo al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).



nuevo documento

En relación al futuro de los terrenos portuarios sobre los que negocian Ayuntamiento, Puertos del Estado y Autoridad Portuaria, Ferreiro aseguró que están “a traballar nun documento sobre os usos da fachada marítima da cidade, que debe servir de guía para ese cambio de planeamento que esperamos acometer”.



El regidor explicó que el planeamiento marcado en 2004 responde a “tempos da burbulla inmobiliaria”, por lo que no considera que sea lo más apropiado para el futuro de la ciudad dada la situación actual.



“O noso obxectivo é compatibilizar os usos cidadáns e de esparecemento que deben ter estes espazos, cos usos conectados coa actividade portuaria que poidan servir de motor económico á cidade, así como polo de innovación empresarial”, destacó ayer Xulio Ferreiro



El alcalde explicó que su intención es la de elaborar un documento genérico de usos consensuado con el resto de grupos de la corporación para después poder introducirlo en las negociaciones con el resto de organismos implicados.